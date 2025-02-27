Суспільство

Universal показала тизер мультфільму  “Шрека 5”
27 Лютого 2025 21:14
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Кадр з пʼятої частини "Шрека"
Кадр з пʼятої частини "Шрека"

Universal Pictures оприлюднила перший тизер мультфільму “Шрек 5”. У короткому ролику з’являються добре знайомі персонажі, а також вперше показано дорослу доньку Шрека та Фіони.

Діти головних героїв, які раніше з’являлися лише епізодично, цього разу отримають більше екранного часу.

До озвучення персонажів повернуться Майк Маєрс (Шрек), Едді Мерфі (Осел) та Кемерон Діас (Фіона). Доньку Шрека та Фіони озвучить Зендея.

Сюжет стрічки поки не розкривають. Прем’єра “Шрека 5” запланована на 23 грудня 2026 року.


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