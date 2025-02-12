Суспільство

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджені будинки, готелі та 33 автівки
12 Лютого 2025 09:37
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Пошкоджені будівлі у Кривому Розі / Фото: Сергій Лисак
Пошкоджені будівлі у Кривому Розі / Фото: Сергій Лисак

Ввечері 11 лютого російська армія вдарила ракетою по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені три багатоквартирні будинки та 33 авто”, – написав Лисак.

Також окупанти кілька разів атакували Нікополь, а також Марганецьку та Мирівську громади. Обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе. Минулося без загиблих і поранених.

“Вночі підрозділи ПвК “Схід” збили над Дніпропетровщиною три безпілотники”, – йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Кривий Ріг / Фото: Сергій Лисак

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