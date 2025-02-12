Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджені будинки, готелі та 33 автівки

Ввечері 11 лютого російська армія вдарила ракетою по Кривому Рогу. Пошкоджена інфраструктура, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вибиті вікна на АЗС, у навчальному закладі, готелі, адмінбудівлі. Понівечені три багатоквартирні будинки та 33 авто”, – написав Лисак.

Також окупанти кілька разів атакували Нікополь, а також Марганецьку та Мирівську громади. Обстрілював артилерією, скинув боєприпас з БпЛА та поцілив дроном-камікадзе. Минулося без загиблих і поранених.

“Вночі підрозділи ПвК “Схід” збили над Дніпропетровщиною три безпілотники”, – йдеться в повідомленні.