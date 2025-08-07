        Кримінал

        Унаслідок обстрілів Харківщини постраждали мешканці Куп’янська та Борової

        Федір Олексієв
        7 Серпня 2025 09:49
        Наслідки російського удару / Фото: Харківська ОВА
        Наслідки російського удару / Фото: Харківська ОВА

        Протягом минулої доби російські війська обстріляли чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок атак постраждали троє людей.

        Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську поранення дістали 45-річний та 55-річний чоловіки, а в селищі Борова – 86-річна жінка.

        Крім того, ще двоє жінок, віком 75 і 86 років, звернулися по допомогу через поранення, отримані в Куп’янську 5 серпня.

        Окупанти застосовували по області різні типи озброєння, зокрема:

        • 8 авіаційних керованих бомб (КАБ),
        • 3 дрони-камікадзе типу “Герань-2”,
        • 1 БпЛА типу “Ланцет”,
        • 3 FPV-дрони.

        Унаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури:

        • у селищі Борова Ізюмського району пошкоджено багатоквартирний будинок і авто,
        • у селі Хотімля Чугуївського району – будівлю бази відпочинку,
        • у селі Одноробівка Богодухівського району – приватний будинок і лінії електропередач.

