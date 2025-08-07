Унаслідок обстрілів Харківщини постраждали мешканці Куп’янська та Борової

Протягом минулої доби російські війська обстріляли чотири населені пункти Харківської області. Внаслідок атак постраждали троє людей.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську поранення дістали 45-річний та 55-річний чоловіки, а в селищі Борова – 86-річна жінка.
Крім того, ще двоє жінок, віком 75 і 86 років, звернулися по допомогу через поранення, отримані в Куп’янську 5 серпня.
Окупанти застосовували по області різні типи озброєння, зокрема:
- 8 авіаційних керованих бомб (КАБ),
- 3 дрони-камікадзе типу “Герань-2”,
- 1 БпЛА типу “Ланцет”,
- 3 FPV-дрони.
Унаслідок обстрілів зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури:
- у селищі Борова Ізюмського району пошкоджено багатоквартирний будинок і авто,
- у селі Хотімля Чугуївського району – будівлю бази відпочинку,
- у селі Одноробівка Богодухівського району – приватний будинок і лінії електропередач.