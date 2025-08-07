Унаслідок обстрілів Харківщини постраждали мешканці Куп’янська та Борової

Зеленський: Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск спрацьовує

У Росії горять НПЗ та залізнична інфраструктура після ударів морських і повітряних дронів

Трамп заявив про “високу ймовірність” спільної зустрічі з Путіним і Зеленським

Крім того, ще двоє жінок, віком 75 і 86 років, звернулися по допомогу через поранення, отримані в Куп’янську 5 серпня.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов , у Куп’янську поранення дістали 45-річний та 55-річний чоловіки, а в селищі Борова – 86-річна жінка.