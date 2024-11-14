Умєров зустрівся з очільником міноборони Норвегії Грамом

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув з робочим візитом до Норвегії, де провів зустріч із міністром оборони Бйорном Арільдом Грамом.

Про це інформує Міноборони.

Умєров зазначив, що під час зустрічі делегації обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема розвиток та посилення української системи протиповітряної оборони.

“Ця сфера є критично важливою, і ми продовжуємо працювати над її зміцненням”, — підкреслив міністр.

Також розглядалася підготовка українських військових за участю норвезьких інструкторів.

“Разом із союзниками робимо Сили оборони України сильнішими та ефективнішими”, — додав Умєров.