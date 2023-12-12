Суспільство

Умєров та Залужний відвідали позиції воїнів на Східному напрямку

12 Грудня 2023 17:42
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Залужний, Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на Східному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба МОУ, командування Сухопутніх військ

Зазначається, що міністр і генерал привітали бійців з Днем Сухопутних військ. Міністр вручив державні нагороди військовим.

Командувач ОСУВ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив Умєрова та Залужного з ситуацією на Східному напрямку. Також сторони обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога.

Міністр оборони зазначив, що окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

Вказано, що Міністерство оборони та Генеральний штаб розвивають спільний план дій та оцінює потенційні загрози.


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