Політика

Умєров та Остін обговорили ситуацію на фронті та підготовку фортифікацій

7 Травня 2024 20:44
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Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як повідомив Умєров, під час розмови увагу приділили ситуації на фронті, підготовці фортифікацій та ППО.

“Ворог продовжує прицільно атакувати нашу критичну інфраструктуру. Зважаючи на це особливий акцент у розмові було зроблено на необхідності отримання додаткових ракет для систем ППО”, — зазначив Умєров.

Також міністри обговорили завершення підготовки декількох ліній фортифікацій, що має значний вагомий вплив на зміцнення наших позицій на фронті та підвищення обороноздатності.

“Подякував за дуже потрібний пакет допомоги, який США нещодавно надали. Ця підтримка була вкрай необхідною для наших потреб в умовах зростаючої напруги та загрози з боку ворога. Продовжуємо партнерство для забезпечення миру та стабільності в регіоні”, — додав Міністр оборони.


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