Політика

Умєров поспілкувався з міністеркою оборони Бельгії 

5 Грудня 2023 12:05
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міноборони, бельгія, Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із главою оборонного відомства Бельгії Людивін Дедондер і обговорив передачу Україні винищувачів F-16.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

За словами міністра оборони України, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюгів постачання боєприпасів, запасних частин та технічного обладнання для F-16. Водночас Бельгія підтверджує наміри передати Україні літаки F-16 у 2025 році.

Також під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року.

“Високо цінуємо вашу непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення обороноздатності Збройних сил України”, – сказав Рустем Умєров.

У Міноборони додали, що загальний обсяг технічної допомоги від Королівства Бельгія для Сил оборони України складає понад 320 мільйонів євро.


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