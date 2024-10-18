Суспільство

Умєров підтвердив, що союзники піднімають питання зниження мобілізаційного віку
18 Жовтня 2024 12:39
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мобілізація
Міністр оборони Рустем Умєров / Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що союзники часом піднімають питання щодо мобілізації 18-25 річних.

Про це він сказав на брифінгу, цитує “Радіо Свобода”.

Міністр пояснив, що партнери намагаються зрозуміти, чому Україна не мобілізує людей, молодших за 25 років. Українська влада їм пояснює, що це була умова Верховної Ради.

На питання, чи рішення щодо мобілізації можуть змінитися, голова Міноборони відповів: “Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді”.


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