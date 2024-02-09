Умєров і Сирський зустрілись із генеральним інспектором Бундесверу

Міністр оборони України представив головнокомандувача ЗСУ на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві.

Про це Міністерство оборони повідомляє у Фейсбуці.

На зустрічі генерал-полковник Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на фронті та подякував за допомогу Німеччини у зміцненні українського війська.

Сторони обговорили потреби Збройних Сил України в озброєнні, боєприпасах, системах протиповітряної оборони.

«Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі», – заявив Умєров.