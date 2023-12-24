Політика

Умєров анонсував нові “правила гри” для ухилянтів

24 Грудня 2023 14:03
читать на русском →
мобілізація, Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що новий мобілізаційний законопроєкт передбачатиме нові “правила гри” для ухилянтів. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

“Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну. Фокус не на те, як покарати людину […] Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування”, – сказав він.

За словами міністра, останні півтора місяця влада займалася тим, що консолідувала всі бази даних (“десь дев’ять, з різних міністерств”), і тепер бачить, скільки має бути чоловіків в Україні й скільки за кордоном.

Він сказав, що зараз розглядаються технічні рішення, як здійснювати їхнє оповіщення про необхідність з’явитися в територіальні центри комплектації (колишні військкомати).

“Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета — змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання”, – описав міністр цей законопроєкт.

Він упевнений, що зробити це державі до снаги.

“Я взагалі позитивно на все дивлюсь. Вважаю, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей”, – сказав міністр.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Грудня 2023 14:03

Умєров анонсував нові “правила гри” для ухилянтів
24 Грудня 2023 14:56

НБУ презентував набір пам’ятних монет, присвячених Щедрику
24 Грудня 2023 13:19

Посланець папи Римського повідомив про прогрес у досягненні миру в Україні
24 Грудня 2023 11:59

Борель: Путіну потрібен повний контроль над Україною
24 Грудня 2023 11:43

ISW: Війська РФ використовують хімічну зброю проти ЗСУ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки