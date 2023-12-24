Умєров анонсував нові “правила гри” для ухилянтів

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що новий мобілізаційний законопроєкт передбачатиме нові “правила гри” для ухилянтів. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

“Ми розробимо правила гри, які дадуть чіткі відповіді для тих, хто не зможе, не захоче прийняти участь в тому, щоб боронити свою країну. Фокус не на те, як покарати людину […] Які категорії обмежень будуть запроваджені — це вже колективні рішення, і пропустить це Верховна Рада чи ні, буде залежати від голосування”, – сказав він.

За словами міністра, останні півтора місяця влада займалася тим, що консолідувала всі бази даних (“десь дев’ять, з різних міністерств”), і тепер бачить, скільки має бути чоловіків в Україні й скільки за кордоном.

Він сказав, що зараз розглядаються технічні рішення, як здійснювати їхнє оповіщення про необхідність з’явитися в територіальні центри комплектації (колишні військкомати).

“Це буде величезний кластер рішень, які накопичувалися останні два роки. А взагалі наша мета — змінити парадигму, щоб служіння не сприймалося як покарання”, – описав міністр цей законопроєкт.

Він упевнений, що зробити це державі до снаги.

“Я взагалі позитивно на все дивлюсь. Вважаю, людей, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього. По-друге, це моє завдання, зробити все можливе і неможливе в правових рамках, щоб долучити до захисту країни необхідну кількість людей”, – сказав міністр.