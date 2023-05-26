Уламок ракети пошкодив ТРЦ у Києві

В Оболонському районі столиці внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено дах ТРЦ, а у Шевченківському є пошкодження приватного будинку, повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

“Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без загоряння та критичних руйнувань”, – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено на парковці в іншій частині району автомобілі.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно.

“Попередньо інформації про постраждалих немає. Дані уточнюються”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.