Кримінал

Уламок ракети пошкодив ТРЦ у Києві

26 Травня 2023 07:24
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київ, ракетний удар

В Оболонському районі столиці внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено дах ТРЦ, а у Шевченківському є пошкодження приватного будинку, повідомила прес-служба Київської міської військової адміністрації.

“Внаслідок падіння уламків в Оболонському районі зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без загоряння та критичних руйнувань”, – йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено на парковці в іншій частині району автомобілі.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно.

“Попередньо інформації про постраждалих немає. Дані уточнюються”, – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.


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