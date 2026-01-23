Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Одеса — Рахів: розклад

Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса — Рахів. Рішення ухвалили через стабільно високий попит на подорожі з Півдня України до Карпатського регіону. Поїзд курсуватиме щоденно.



Початок курсування:

з Одеси — з 3 лютого;

з Рахова — з 4 лютого.

Розклад руху:

відправлення з Одеси — 18:38, прибуття в Рахів — 13:20;

відправлення з Рахова — 14:21, прибуття в Одесу — 8:38.

Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси.

У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.

№26/25 Одеса — Рахів бере участь у програмі “3000 кілометрів Україною”.

Також до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ — Рахів. На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.