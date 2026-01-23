        Суспільство

        Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Одеса — Рахів: розклад

        Галина Шподарева
        23 Січня 2026 11:16
        читать на русском →
        Пасажирський потяг / Фото: "Карпатський об’єктив"
        Пасажирський потяг / Фото: "Карпатський об’єктив"

        Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса — Рахів. Рішення ухвалили через стабільно високий попит на подорожі з Півдня України до Карпатського регіону. Поїзд курсуватиме щоденно.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Зважаючи на стабільно високий попит на подорожі з Півдня України до Карпатського регіону, Укрзалізниця призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 Одеса — Рахів.

        Реклама
        Реклама

        Початок курсування:

        • з Одеси — з 3 лютого;
        • з Рахова — з 4 лютого.

        Розклад руху:

        • відправлення з Одеси — 18:38, прибуття в Рахів — 13:20;
        • відправлення з Рахова — 14:21, прибуття в Одесу — 8:38.

        Маршрут поїзда пролягатиме через: Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню, Кваси.

        У складі поїзда курсуватимуть вагони люкс, купейні, плацкартні вагони з жіночими та дитячими купе.

        №26/25 Одеса — Рахів бере участь у програмі “3000 кілометрів Україною”.

        Також до Карпатського регіону за окремими датами буде призначатися додатковий поїзд №255/256 Київ — Рахів. На найближчі дати цей поїзд призначено з Києва відправленням 26 та 28 січня.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини