Суспільство

“Укрзалізниця” призначила додаткові поїзди на популярні напрямки
2 Березня 2025 16:40
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Ілюстративне фото / Фото "Укрзалізниця"
Ілюстративне фото / Фото "Укрзалізниця"

“Укрзалізниця” призначила ще три додаткові поїзди на популярні напрямки.

9 березня курсуватиме поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів. Вирушає зі Львова о 07:26, в Одесі о 18:17. У зворотному напрямку відправляється о 07:53, прибуваємо до Львова о 18:23.

Поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ відправиться також 9 березня. З Києва – о 08:33, в Одесі о 18:08. Зворотно – об 11:27, у Києві о 20:42.

У Карпати 16 та 30 березня відвезе додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ. З Києва відправлятиметься о 10:16, у Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотно – о 08:33, у Києві о 19:11.

Продаж квитків уже відкрито.


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