Економіка

“Укрзалізниця” підняла ціни на постільну білизну

22 Травня 2024 15:06
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укрзалізниця
Комплект постільної білихни у пасажирському поїзді УЗ / Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Вперше за 5 років її буде проіндексовано.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

Перед підвищенням цін Укрзалізниця оновила постільну білизну, до кінця червня також замінять матраци та подушки.

Пасажир не має права вимагати від провідника матрац, ковдру та подушку, якщо у білеті не сплачена постільна білизна. Вони входять до комплекту постільних речей разом з окремо упакованим комплектом постільної білизни (два простирадла, наволочка, рушник). Правила УЗ не дозволяють користуватися постільними речами без білизни.


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