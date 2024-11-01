Укрпошта припинила роботу стаціонарних відділень у Куп’янську через наближення бойових дій

Через загострення безпекової ситуації та наближення лінії фронту до трьох кілометрів від міста, Укрпошта змушена була закрити своє останнє стаціонарне відділення в Куп’янську Харківської області.

Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський під час “Саміту CEO” від Forbes, передає “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, минулого тижня було свідчить про серйозне погіршення безпекової ситуації в районі.

Інформація була оприлюднена агентством “Інтерфакс-Україна”.закрито відділення “Куп’янськ Лівий”, а 1 листопада припинило роботу й “Куп’янськ Правий”. Проте поштовий оператор не залишить місцевих мешканців без обслуговування – з наступного тижня послуги надаватимуться через мобільні відділення.

“Ми координуватимемо з військовими безпечні дні для обслуговування населення. Змінюється лише формат роботи, але не припиняється сам сервіс”, – наголосив Смілянський.

Керівник Укрпошти також зазначив, що загалом компанія вже втратила п’ять відділень через бойові дії в регіоні, що