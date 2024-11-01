Суспільство

Укрпошта припинила роботу стаціонарних відділень у Куп’янську через наближення бойових дій
1 Листопада 2024 21:46
читать на русском →
куп'янськ, укрпошта
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Через загострення безпекової ситуації та наближення лінії фронту до трьох кілометрів від міста, Укрпошта змушена була закрити своє останнє стаціонарне відділення в Куп’янську Харківської області. 

Про це повідомив очільник компанії Ігор Смілянський під час “Саміту CEO” від Forbes, передає “Інтерфакс-Україна”.

За його словами, минулого тижня було свідчить про серйозне погіршення безпекової ситуації в районі.

Інформація була оприлюднена агентством “Інтерфакс-Україна”.закрито відділення “Куп’янськ Лівий”, а 1 листопада припинило роботу й “Куп’янськ Правий”. Проте поштовий оператор не залишить місцевих мешканців без обслуговування – з наступного тижня послуги надаватимуться через мобільні відділення.

“Ми координуватимемо з військовими безпечні дні для обслуговування населення. Змінюється лише формат роботи, але не припиняється сам сервіс”, – наголосив Смілянський.

Керівник Укрпошти також зазначив, що загалом компанія вже втратила п’ять відділень через бойові дії в регіоні, що 


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Листопада 2024 20:42

Умєров поспілкувався з Остіном щодо участі військових КНДР у війні проти України 
1 Листопада 2024 19:50

Окупанти атакували місце дислокації поліцейських у Харкові: є загиблий та поранені
1 Листопада 2024 19:32

Україна отримає від США новий пакет допомоги на $425 млн
1 Листопада 2024 19:24

Умєров зустрівся з конгресменами США у Києві 
1 Листопада 2024 18:48

Окупанти атакували Харків: є влучання у житловий будинок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки