“Укрпошта” продаватиме посилки, які за півроку так ніхто і не забрав

Укрпошта вирішила продавати посилки, які протягом останніх 6 місяців не були забрані. Таким чином підприємство хоче розвантажити свої склади.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

“Трапляється, коли клієнти не забирають свої посилки два тижні, і ми вимушені відправити їх на склад. А ще трапляється, що посилки цілих пів року вилежуються на складі й про них ніхто не згадує. Такі посилки ми не викидаємо й не знищуємо, а продаємо на Prozorro.Sale. Усе законно, прозоро й компенсує наші витрати на логістику та зберігання”, – пояснили в Укрпошті.

Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить десять гривень. Посилки об’єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації. Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять.