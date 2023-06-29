Економіка

Укренерго виконало 50-60 відсотків запланованого обсягу відновлювальних робіт у мережі

29 Червня 2023 11:00
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Укренерго

НЕК “​​Укренерго” виконало близько 50-60% із запланованого обсягу відновлювальних робіт в магістральній мережі. 

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає пресслужба “Укренерго”.

“Попереду ще багато роботи, але у нас для цього є людські ресурси та необхідне обладнання. Наразі над відновленням працюють близько 1,5 тисяч наших фахівців”, – заявив керівник компанії під час брифінгу.

Він додав, що національна енергокомпанія робить все можливе для ефективної підготовки енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Зокрема, темпи відновлювальних робіт, у порівнянні з мирним часом, вдалось прискорити в 5-6 разів.

Для цього компанія залучає допомогу від міжнародних донорів та активно працює над пошуком й замовленням нового обладнання на заміну знищеному, залучаючи для цього фінансову допомогу країн-донорів.

Зокрема, “Укренерго” вже акумулювало на відновлення та підготовку енергосистеми до опалювального сезону близько 900 млн євро фінансування у різних формах (гранти, кредити, перепрофілювання). 

У компанії підкреслили, що завдяки підписаному меморандуму з ЄБРР є можливість працювати над збільшенням цієї цифри, щоб використати ці ресурси для підготовки до зими.

“Зараз йдуть активні переговори з ЄБРР по цьому проекту. Я не буду передчасно називати точну цифру, але мова йде про сотні мільйонів євро. Сподіваюсь, що в найближчі тижні ми вийдемо на підписання угоди”, – додав Кудрицький.


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