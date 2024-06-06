Суспільство

“Укренерго” скасувало тендер на закупівлю кондиціонерів

6 Червня 2024 13:09
Укренерго
Ілюстративне фото / Getty Images

“Укренерго” скасувало тендер на закупівлю кондиціонерів “задля уникнення маніпуляцій”.

Про це повідомляється на офіційній сторінці “Укренерго” у Facebook.

У компанії наголосили, що опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем сервісні служби почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

“Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів”, — йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” зазначили, що тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення і додали, що з моменту, коли компанія закликала всіх не вмикати кондиціонери, спліт-системи в будівлях “Укренерго” не працюють.


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