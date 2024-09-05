України закликала МВФ не відновлювати співпрацю з Росією

Україна занепокоєна повідомленнями про те, що МВФ планує відновити співпрацю з Росією та направити місію до Москви.

“Для головної фінансової установи ООН було б абсурдом легітимізувати російський режим, який фактично зруйнував самі основи Статуту ООН, розпочавши найбільшу загарбницьку війну в Європі з часів Другої світової та вчиняючи жахливі звірства проти українського народу”, – йдеться у заяві МЗС.

Українське зовнішньополітичне відомство закликало МВФ не відновлювати жодної співпраці з Росією та залишатися відданими цілям і принципам Статуту ООН.

“Звертаємося до всіх ключових стейкхолдерів, країн-членів і менеджменту МВФ із закликом ще більше ізолювати державу-агресора і не відновлювати діалог, допоки РФ вбиває цивільних, дітей, руйнує не лише Україну, а й міжнародні правила і принципи загалом”, – наголосили в МЗС.

Нещодавно МВФ підтвердив, що місія Фонду відвідає Росію для обговорення “економічного розвитку і політики країни”.

Місія МВФ розпочне роботу в онлайн-форматі 16 вересня і продовжить візитом делегації до Москви для зустрічей з російськими офіційними особами.