Україну відвідає делегація Південної Кореї, щоб обговорити війська КНДР

Цього тижня делегація Південної Кореї відвідає Україну, щоб обговорити співпрацю та поділитися інформацією щодо відправки військ Північної Кореї до Росії.

Про це повідомив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, передає агенція Yonhap.

Під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який підтвердив розгортання північнокорейських військ у Курській області РФ, Юн зазначив, що південнокорейська делегація планує у вівторок поінформувати Комітет ЄС з питань політики і безпеки.

Після цього делегація відвідає Україну для зустрічей з представниками розвідки та оборони, щоб обмінятися інформацією з поля бою та обговорити можливі заходи співробітництва.

24 жовтня ГУР МОУ підтвердило прибуття перших підрозділів КНДР на Курщину. Українська розвідка вважає, що вже 27-28 жовтня північнокорейських військових застосують у зонах бойових дій проти України.