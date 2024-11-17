Україну атакували близько 120 ракет і 90 дронів – Зеленський

Сьогодні відбувся масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема «шахеди». Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: «циркони», «іскандери», «кинджали».

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

“Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків. У Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення.

Ми вдячні всій нашій протиповітряній обороні, яка була залучена до відбиття цієї атаки: зенітним ракетним військам, нашій авіації – пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ – усі організовано відпрацювали. Дякую вам за надійний захист!” – написав Зеленський у соцмережі.