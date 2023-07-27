Суспільство

Українським спортсменам дозволено брати участь у змаганнях, де росіяни та білоруси беруть участь під нейтральними прапорами

27 Липня 2023 07:59
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україна, спортсмени

Міністерство молоді та спорту України змінило текст наказу про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де присутні атлети з Росії чи Білорусі. Відповідний наказ опублікований на офіційному сайті Міністерства.

Тепер участь для українців заборонена лише у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси «під своїми національними прапорами, та/або використовують національну символіку, та/або своїми публічними діями чи заявами висловлюють приналежність до Росії чи Білорусі».

Відповідно, участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях, де виступають росіяни чи білоруси у нейтральному статусі – відтепер дозволена.

Про ймовірну зміну наказу про заборону змагатися міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт говорив кількома днями раніше. Він зазначав, що це може статися після того, як Росію та Білорусь не запросять на Олімпіаду-2024 у статусі країн.


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