Високопосадовець, який мав очолити область, затриманий у справі про корупцію

У гучній справі щодо зловживань під час державних закупівель безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби, крім народного депутата від “Слуги народу” Олексія Кузнєцова, був затриманий Сергій Гайдай — голова Мукачівської районної військової адміністрації. Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на джерела.

Як стало відомо, вже наступного тижня Гайдая планували призначити на нову високу посаду — ймовірно, головою Полтавської або Івано-Франківської обласної адміністрації. У минулому він понад три роки очолював Луганську ОДА, з жовтня 2019-го до березня 2023 року, а під час повномасштабної війни неодноразово публічно звітував про ситуацію в регіоні.

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Серед затриманих у справі також фігурує Владислав Марченко — бізнесмен і колишній керівник запорізького осередку партії “Самопоміч”. Затримання проводили НАБУ та САП.

Національна антикорупційна прокуратура у п’ятницю повідомила про затримання чотирьох учасників корупційної схеми, пов’язаної із закупівлею дронів і систем РЕБ. У відомстві зазначили, що серед фігурантів — чинний народний депутат, високопосадовці з військових адміністрацій, командир частини Нацгвардії, а також представники компанії-постачальника.

Попередня кваліфікація справи — привласнення майна в особливо великих розмірах і підкуп (ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 368 КК України). За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, йдеться про депутата від президентської партії Олексія Кузнєцова.

В умовах війни ця справа набуває особливого резонансу — не лише через масштаб ймовірних зловживань, а й через високий рівень залучених до схеми осіб. Антикорупційні органи ще не зробили публічної заяви з іменами фігурантів, але очікується, що найближчим часом справу буде передано до суду.