Український дует здобув історичне “золото” на Євро U22 з пляжного волейболу

Українські спортсменки Єва Сердюк і Дар’я Романюк виграли чемпіонат Європи з пляжного волейболу серед гравців до 22 років. Турнір проходив з 14 по 17 серпня в австрійському Бадені. Це перше золото для України в цьому виді спорту.

Про це повідомляє Суспільне.

На груповому етапі Сердюк і Романюк здобули три перемоги з рахунком 2:0, що дозволило їм напряму вийти до 1/8 фіналу. Там українки перемогли команду зі Словаччини, у чвертьфіналі — представниць Норвегії, а у півфіналі здолали швейцарський дует Муріел Боссарт і Ліони Кернен.

У фіналі українські волейболістки зустрілися з сестрами Павелковими з Чехії та здобули перемогу 2:0. Вони стали першою парою в історії турніру, яка виграла золото без жодного програного сету серед чоловіків і жінок.