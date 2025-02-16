Суспільство

Українські захисники відбили масований наступ біля Великої Новосілки (відео)
16 Лютого 2025 20:28
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На Донеччині українські військові зупинили російський наступ у районі Великої Новосілки, де ворог застосував великі кількість піхоти та десятки одиниць бронетехніки.

Як повідомила 110-та окрема механізована бригада, російські війська скористалися негодою та рушили в атаку колонами. Проте українська розвідка виявила противника ще на підступах, і вони разом із суміжними підрозділами завдали удару по окупантах.

“Попри сніг й низьку видимість, розвідка виявила недруга іще на підступах. Далі бійці 110 ОМБр разом з суміжниками почали планомірно розбирати окупантські коробочки. Результати їхньої роботи – на відео. Кілька ворожих броньовиків врятувалися втечею, решта ж навіки лишилися іржавіти на полі бою. Піхоту засипали снарядами”, – розповіли у бригаді.


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