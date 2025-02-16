Суспільство

Червоний прапор не допоміг: Сили оборони розгромили колону російських морпіхів на Курщині
16 Лютого 2025 16:29
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Сили оборони України на Курщині зупинили штурм російської 155 бригади. Врог задіяв понад десяток танків та близько роти солдатів.

Пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади опублікувала відео бою, зазначивши, що ворог, не зважаючи на мінні поля та атаки дронів, намагався прорватися.

“Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників . Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули “елітну” російську 155 бригаду морпіхів із прапорами “пабєди”. Але замість “пабєди” вийшло традиційне “мракобєсіє”, – йдеться у описі відео.


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