Червоний прапор не допоміг: Сили оборони розгромили колону російських морпіхів на Курщині

Сили оборони України на Курщині зупинили штурм російської 155 бригади. Врог задіяв понад десяток танків та близько роти солдатів.
Пресслужба 47-ї окремої механізованої бригади опублікувала відео бою, зазначивши, що ворог, не зважаючи на мінні поля та атаки дронів, намагався прорватися.
“Росіяни знову пішли в штурм на Курщині проти 47 бригади та суміжників . Колоною з понад десяток танків та близько роти ворогів — на штурм кинули “елітну” російську 155 бригаду морпіхів із прапорами “пабєди”. Але замість “пабєди” вийшло традиційне “мракобєсіє”, – йдеться у описі відео.
#Никольское, КурНР, 16/02/25: командование #155обрмп внезапно решило закосплеить ВОВ и в лучших традициях отправило в атаку танки под красными флагами через заминированное полеhttps://t.co/ffzih1Oyki https://t.co/LYmX3dSG06 https://t.co/eeLw4i8Pkj #всрф pic.twitter.com/G746MC36Jl— Necro Mancer (@666_mancer) February 16, 2025