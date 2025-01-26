Українські військові вперше збили ракету Х-59 за допомогою APKWS

Українські військові вперше знищили російську авіаційну ракету Х-59 за допомогою APKWS. До цього Сили оборони використовували ці ракети лише для знищення “Шахедів”.

Як повідомляє Defense Express, подія сталася 25 січня.

ВМС ЗСУ опублікували відео, на якому екіпаж одного з катерів збив російську ракету “повітря-поверхня”, яка летіла в напрямку порту “Південний”.

Аналітики зазначають, що Х-59 була збита за допомогою Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) – високоточне озброєння, яке поєднує некеровані 70-мм ракети Hydra 70 з блоком напівактивного лазерного наведення.

Про передачу APKWS Україні стало відомо у 2023 році, коли Німеччина оголосила про надання цієї системи в рамках військової допомоги.