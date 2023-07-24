Суспільство

Українські військові ліквідували полковника, який командував “Ленінградським полком”

24 Липня 2023 21:00
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вбивство, окупанти

Українські військові ліквідували російського полковника Євгена Вашуніна, який командував “Ленінградським полком”. 

Про це повідомляє голова Законодавчих зборів Петербурга Олександр Бєльський.

За його словами, Вашунін був смертельно поранений 14 липня, коли разом із загоном спробував допомогти окупантам “Шторму”, які опинилися в оточенні.

Він стверджує, що полковник із групою підтримки висунулися назустріч загону. Їхній рух був помічений українськими військовими і почався бій. Під час зіткнення полковника Вашуніна було “відсічено” від однополчан та серйозно поранено. Він помер.

“Фонтанка” повідомляє, що “Ленінградський полк” сформований переважно з петербурзьких мобілізованих.


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