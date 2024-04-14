Українські тенісистки не зуміли пробитися у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

13 квітня жіноча збірна України з тенісу завершила матч кваліфікації до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Румунії.

Третій поєдинок другого ігрового дня на корті Omni Amelia Island Resort у Флориді (США) провели Людмила та Надія Кіченок проти тандему Ана Богдан / Жаклін Крістіан.

Зустріч завершилася перемогою румунського дуету у двох сетах – 2:6, 6:7 (7:9)

Таким чином, збірна України програла матчове протистояння команді Румунії і не зуміла пробитися у світовий фінал Кубка Біллі Джин Кінг, хоча після першого ігрового дня рахунок був 2:0 на користь «синьо-жовтих».

Збірна Румунії стала однією з 12 команд-учасниць КБДК, розіграш якого відбудеться у листопаді 2024 року. Національна команди України знову відправиться в раунд плей-оф.

Україна – Румунія – 2:3

Леся Цуренко – Ана Богдан – 3:6, 6:2, 6:0

Еліна Світоліна – Жаклін Крістіан – 6:3, 7:5

Еліна Світоліна – Ана Богдан – 4:6, 6:4, 3:6

Леся Цуренко – Жаклін Крістіан – 6:2, 4:6, 4:6

Людмила Кіченок / Надія Кіченок – Ана Богдан / Жаклін Крістіан – 2:6, 6:7 (7:9)