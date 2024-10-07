Українські розвідники вивели з ладу російський тральщик “Александр Обухов”, – ГУР

Внаслідок операції Головного управління розвідки виведено з ладу тральник Балтійського флоту ЗС РФ “Александр Обухов”.

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

“Корабель, який базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень – через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода і “Обухов” захлинувся”, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, корабель відправили на капітальний ремонт.

“Це може виявитись серйозною проблемою: пошкоджений двигун М-503 – доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та коштовний. Цікаво, що виведений із ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург”, – зазначають розвідники.

Судно “Александр Обухов” називають уже другим знешкодженим кораблем балтійського флоту ЗС рф за останні пів року. У квітні 2024 року внаслідок операції ГУР МО України “Рибалка” було виведено з ладу ракетний катер “Серпухов”.