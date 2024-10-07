Суспільство

Українські розвідники вивели з ладу російський тральщик “Александр Обухов”, – ГУР
7 Жовтня 2024 15:57
читать на русском →

Внаслідок операції Головного управління розвідки виведено з ладу  тральник Балтійського флоту ЗС РФ “Александр Обухов”.

Про це йдеться у повідомленні ГУР.

“Корабель, який базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування,  зазнав важких пошкоджень – через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода і “Обухов” захлинувся”, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, корабель відправили на капітальний ремонт.

“Це може виявитись серйозною проблемою: пошкоджений двигун М-503 – доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та коштовний. Цікаво, що виведений із ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург”, – зазначають розвідники.

Судно “Александр Обухов” називають уже другим знешкодженим кораблем балтійського флоту ЗС рф за останні пів року. У квітні 2024 року внаслідок операції ГУР МО України “Рибалка” було виведено з ладу ракетний катер “Серпухов”.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Жовтня 2024 14:51

Керівницю Хмельницького МСЕК відправили під варту
7 Жовтня 2024 18:41

Росіяни почали дистанційно мінувати територію Херсона “пелюстками”
7 Жовтня 2024 14:40

Росіяни пошкодили цивільне судно з кукурудзою в порту Одещини
7 Жовтня 2024 13:54

СБУ затримала у Харкові інформаторку, яка “зливала” ворогу місцезнаходження ЗСУ
7 Жовтня 2024 12:30

Фіцо зустрівся зі Шмигалем в Ужгороді
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки