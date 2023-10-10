Техно

Українські розробники створили рацію, яку не може заглушити російський РЕБ

10 Жовтня 2023 16:48
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Українські розробники створили радіостанцію Himera, яка призначена для забезпечення зв’язку в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби, повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до чотирьох днів”, – написав Федоров.

Він зазначив, що рацію також можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк – для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

“Переконаний, що незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала $10 тис. на масштабування й розвиток продукту”, – додав міністр.


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