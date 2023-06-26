Українські пілоти вже розпочали освоєння F-16

Данія вже почала вчити українських льотчиків літати на американських винищувачах F-16 – повідомляє Fox News з посиланням на агентство AP, про це в.о. міністра оборони Данії Троельс Лунд Поулсен сказав місцевій пресі.

Згідно з повідомленням, Лунд Поулсен сказав мовній компанії DR, що навчання українських льотчиків займе шість-вісім місяців, після чого Данія зможе передати Україні свої F-16.

При цьому Данія вирішила прискорити пересадження своїх ВПС на найсучасніші F-35: спочатку перехід планувався на термін до 2027 року, але тепер його завершення зсунуте на кінець 2025 року.

Ще 12 днів тому Троельс Лунд Поулсен говорив, що навчання українських льотчиків розпочнеться, можливо, у серпні.

Данія, за відкритими даними, має 30 винищувачів F-16 у робочому стані.