Суспільство

Українські моряки беруть участь у багатонаціональному навчанні у Великій Британії

23 Жовтня 2023 14:21
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ВМС, британія, навчання

Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональному навчанні “Joint Warrior-23-ІІ” у Великій Британії, яке розпочалося 23 жовтня.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу Командування ВМС ЗСУ

Навчання проходять у межах територіальних вод Британії за участі військ Великої Британії, а також суден Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини, Данії та України.

Військові відпрацьовують безпосередньо виконання завдань та взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів.

“Окрім того, відпрацьовуються питання планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій”.


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