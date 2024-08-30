Українські комунальники отримали від Японії 97 одиниць важкої техніки

Уряд Японії передав близько 100 одиниць важкої техніки та обладнання для чотирьох регіонів України.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У рамках програми з екстреного відновлення між японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та урядом України, комунальники Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва отримали 97 одиниць важкої техніки. Вона призначена для покращення послуг у галузях транспорту, водопостачання та переробки відходів від руйнувань.

Окрім того, комунальним підприємствам буде передано значну кількість генераторів, труб та іншого вкрай необхідного обладнання для відновлення надання базових послуг.