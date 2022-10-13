Українські енергетики стабілізували електропостачання

Оператор системи передачі НЕК “Укренерго” наразі відмовився від запровадження графіків аварійних відключень електроенергії в Україні завдяки стабілізації електропостачання зусиллями самої компанії та обласних енергорозподільчих компаній, а також завдяки допомозі споживачів, які скоротили користування електроприладами у пікові години.

Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький.

“Вчора ввечері у Києві, області та всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження. З 19.55 було знято обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень наразі не заплановано”, – написав Кудрицький у Facebook.

За його словами, це стало можливим завдяки стабілізації спеціалістами “Укренерго” та обленерго енергопостачання у всіх областях України, а також економного споживання громадянами електроенергії увечері.

“Однак ми маємо бути готові до нових атак ворога. “Укренерго” як оператор системи передачі робить все, щоб захистити свою інфраструктуру та швидко відновити її”, – запевнив глава компанії.

При цьому він зазначив, що рекомендація знизити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі, зранку, з 8 до 11, та ввечері, з 17 до 23 години, залишається

“Ми, як і раніше, рекомендуємо за можливості перенести користування потужними електроприладами на нічні години, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. Це допоможе нам стабілізувати енергосистему та безпечно пройти опалювальний сезон цієї зими”, – пояснив Кудрицький.