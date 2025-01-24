Суспільство

Українські бійці знищили на Запорізькому напрямку новітню російську РЛС
24 Січня 2025 08:45
читать на русском →
Радіолокаційна станція 1Л122 “Гармонь” зі складу комплексу “Гибка-С” / Фото з соцмереж
Радіолокаційна станція 1Л122 “Гармонь” зі складу комплексу “Гибка-С” / Фото з соцмереж

Воїни ГУР МО виявили та знищили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 “Гармонь”.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

“Через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною, тож московити, зачувши вибух, вирішили евакуювати обладнання ― склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову”, – йдеться у описі відо.

У результаті знищено і РЛС “Гармонь”, і ворожу обслугу, і автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
24 Січня 2025 12:08

Нафтобази і завод: Генштаб підтвердив ураження ворожих об’єктів
24 Січня 2025 11:16

До берегів Одеської області дістався мазут із затонулих російських танкерів
24 Січня 2025 09:40

Українські десантники знищила колону російської бронетехніки у Курській області (відео)
24 Січня 2025 09:27

Нічна атака “шахедами”: сили ППО збили 25 БПЛА
24 Січня 2025 09:02

Росіяни намагаються вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки