Українські бійці знищили на Запорізькому напрямку новітню російську РЛС

Воїни ГУР МО виявили та знищили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію 1Л122 “Гармонь”.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

“Через погодні умови перша спроба ураження ворожого радара не виявилась руйнівною, тож московити, зачувши вибух, вирішили евакуювати обладнання ― склали РЛС, завантажили в машину, і вже сідали їхати, але прилетіло знову”, – йдеться у описі відо.

У результаті знищено і РЛС “Гармонь”, і ворожу обслугу, і автомобіль російських фахівців радіотехнічної розвідки.