Українські біатлоністки зганьбилися в естафеті на Кубку світу

Сьомий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у чеському Нове-Мєсто завершився жіночою естафетою, де українська команда у складі Христини Дмитренко, Юлії Джими, Олени Городної та Олександри Меркушиної фінішувала останньою – на 17-му місці.

Дмитренко на першому етапі використала чотири додаткові патрони на стрільбі лежачи та вирушила на штрафне коло, опинившись на 19-й позиції. Після стійки, де вона використала ще два додаткові патрони, піднялася на 18-те місце, з якого передала естафету.

На другому етапі Джима не впоралася зі стрільбою лежачи, заробивши два штрафні кола. Влучна робота на стійці дозволила їй піднятися з останньої на передостанню позицію, передавши естафету 20-ю.

Городна на третьому етапі відпрацювала безпомилково на обох вогневих рубежах, піднявши команду на 17-ту позицію, яку зберегла до передачі естафети.

Меркушина завершувала гонку, але після стрільби лежачи пішла на штрафне коло. Вона фінішувала на 17-му місці, що стало остаточним результатом для української команди.

Перемогу в естафеті здобула збірна Франції, другою фінішувала Норвегія, а бронзу виборола Німеччина.

Раніше українська чоловіча збірна здобула бронзову нагороду, що стало першою медаллю для України на Кубку світу з біатлону за останні три сезони.