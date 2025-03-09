Чоловіча збірна України виборола бронзу в естафеті на Кубку світу з біатлону

У неділю, 9 березня, в чеському Нове-Мєсто відбулася чоловіча естафета в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25. Українська команда у складі Артема Тищенка, Віталія Мандзина, Антона Дудченка та Дмитра Підручного фінішувала третьою.

На першому етапі Тищенко чисто відпрацював лежачи, а після стійки використав два додаткові патрони, передавши естафету дев’ятим із відставанням 1 хвилина 12,8 секунди від лідера – збірної Норвегії.

Мандзин на другому етапі використав три додаткові патрони і передав естафету дев’ятим із відставанням 1 хвилина 26,9 секунди.

Дудченко на третьому етапі відпрацював без помилок на стрільбі лежачи та підняв команду на сьому позицію. Завдяки швидкій і точній стрільбі стоячи Україна вийшла на п’яте місце.

Підручний, який біг останній етап, використав один додатковий патрон на кожному з рубежів, що дозволило закріпитися на третій позиції, з якої він і фінішував.

Переможцем естафети стала збірна Франції, друге місце посіла Норвегія.

Ця медаль стала першою для України на Кубку світу з біатлону за останні три сезони.

Сьогодні в Нове-Мєсто відбудеться жіноча естафета, в якій за збірну України виступлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина.

Біатлонний сезон Кубка світу завершиться етапами у словенській Поклюці (13-16 березня) та норвезькому Голменколлені (21-23 березня).