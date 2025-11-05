Українська збірна гратиме у формі з новим дизайном

Adidas та Українська асоціація футболу представили нову форму національної збірної, в якій команда виступить 13 та 16 листопада у відборі до чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії. Дизайн поєднує сучасні елементи з історичними символами державності, наголошує УАФ.

В основі орнаменту – переосмислення герба Української Народної Республіки, створеного у 1918 році архітектором Василем Кричевським. Стилізований вінок навколо тризуба у новому виконанні підкреслює спадкоємність української культури та прагнення до свободи.

Adidas та УАФ представляють нову форму національної збірної / Фото adidas Ukraine

Форма створена з урахуванням інновацій для гри у різних кліматичних умовах, зокрема із застосуванням технології CLIMACOOL+ для кращої вентиляції та відведення вологи. У колекції також використано новий лентикулярний логотип adidas, який змінює вигляд залежно від ракурсу.

Президент УАФ Андрій Шевченко зазначив, що форма нагадує про історичне прагнення українців до власної державності та самостійності.