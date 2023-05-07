Українська влада побоюється, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів – WP

Українські політики намагаються зменшити очікування світових лідерів, покладені на майбутній контрнаступ побоюючись, що результат контрнаступу, спрямованого на перелом у війні з Росією, може не виправдати ажіотажу.

«Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі. Більшість людей… чекають чогось величезного, що може призвести до емоційного розчарування», — заявив міністр оборони України Олексій Резніковов, пише The Washington Post.

Запланований контрнаступ, який став можливим завдяки наданій Заходом зброї та підготовці, може стати найрезультативнішою фазою війни, оскільки Україна прагне відібрати значну територію та довести, що гідна подальшої підтримки.

Наступальні військові операції зазвичай вимагають переважної переваги, і з огляду на те, що російські війська займають міцно укріплену оборону по всьому фронту протяжністю 900 миль (1 448 км), важко оцінити, як далеко зайде Україна.

Ажіотаж навколо цього питання змусив українських чиновників боротися зі складним питанням: якого результату буде достатньо, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон?

Дехто побоюється, що якщо українці не впораються, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском, щоб почати переговори з Москвою за столом переговорів, а не на полі бою. Такі переговори майже напевно включатимуть вимоги Росії щодо переговорної здачі суверенної території, що Україна назвала неприйнятним.