Українська тенісистка Кіченок виграла US Open у парному розряді

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко виграла Відкритий чемпіонат США-2024 здолавши дует француженки Крістіани Младеновіч і китайської тенісистки Шуай Чжан.

Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

Для українки це перша перемога на турнірі серії Grand Slam в кар’єрі. Цього року також був фінал Australian Open (теж у парі з Остапенко), проте там вони не змогли перемогти.

Людмила Кіченок / Єлена Остапенко (Україна / Латвія, 7) — Крістіна Младенович / Шуай Чжан (Франція / Китай) — 2:0 (6:4, 6:3)