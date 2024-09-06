Спорт

Українська тенісистка Кіченок виграла US Open у парному розряді
6 Вересня 2024 21:09
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теніс
Єлена Остапенко і Людмила Кіченок у фіналі US Open-2024 / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко виграла Відкритий чемпіонат США-2024 здолавши дует француженки Крістіани Младеновіч і китайської тенісистки Шуай Чжан.

Про це повідомляє “Суспільне спорт”.

Для українки це перша перемога на турнірі серії Grand Slam в кар’єрі. Цього року також був фінал Australian Open (теж у парі з Остапенко), проте там вони не змогли перемогти.

Людмила Кіченок / Єлена Остапенко (Україна / Латвія, 7) — Крістіна Младенович / Шуай Чжан (Франція / Китай) — 2:0 (6:4, 6:3)


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