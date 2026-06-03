Українська компанія Fire Point вперше випробувала ракету для майбутньої системи ПРО

Українська компанія Fire Point вперше провела випробування зенітної ракети FP-7.X, яка має стати основою для проєкту протиракетної оборони FREYJA.

Про це повідомила виконавча директорка компанії Ірина Терех. За її словами, під час випробувань було виконано повністю керований маневровий політ ракети.

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Раніше співзасновник Fire Point Денис Штілерман повідомляв, що ракета виготовлена з композитних матеріалів.

У компанії заявляють, що FP-7.X здатна розвивати швидкість від 1500 до 2000 метрів за секунду. Для порівняння, швидкість російської балістичної ракети «Искандер-М» наприкінці активної ділянки польоту становить близько 2100 метрів за секунду.

Згідно з оприлюдненими характеристиками, довжина ракети становить 7,25 метра, зовнішній діаметр — 1,15 метра, а діаметр фюзеляжу — 0,53 метра.

У Fire Point зазначають, що ракета FP-7.X стане базою для створення перспективної системи протиракетної оборони FREYJA.