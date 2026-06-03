        Техно

        Українська компанія Fire Point вперше випробувала ракету для майбутньої системи ПРО

        Віктор Алєксєєв
        3 Червня 2026 17:28
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        В Україні протестували ракету, яка має стати основою системи FREYJA / Фото: скріншот
        В Україні протестували ракету, яка має стати основою системи FREYJA / Фото: скріншот

        Українська компанія Fire Point вперше провела випробування зенітної ракети FP-7.X, яка має стати основою для проєкту протиракетної оборони FREYJA.

        Про це повідомила виконавча директорка компанії Ірина Терех. За її словами, під час випробувань було виконано повністю керований маневровий політ ракети.

        Раніше співзасновник Fire Point Денис Штілерман повідомляв, що ракета виготовлена з композитних матеріалів.

        У компанії заявляють, що FP-7.X здатна розвивати швидкість від 1500 до 2000 метрів за секунду. Для порівняння, швидкість російської балістичної ракети «Искандер-М» наприкінці активної ділянки польоту становить близько 2100 метрів за секунду.

        Згідно з оприлюдненими характеристиками, довжина ракети становить 7,25 метра, зовнішній діаметр — 1,15 метра, а діаметр фюзеляжу — 0,53 метра.

        У Fire Point зазначають, що ракета FP-7.X стане базою для створення перспективної системи протиракетної оборони FREYJA.


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