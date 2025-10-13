Українська делегація на чолі зі Свириденко та Умєровим вирушила до Вашингтона: мета поїздки

Сьогодні, 13 жовтня, українська делегація вирушила до Вашингтона. Візит присвячений зміцненню оборонної співпраці, енергетичній стійкості України перед зимою та посиленню санкційного тиску на РФ.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

“Наша делегація, очолювана прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону. Тиждень буде насичений, попереду багато роботи”, – написав Єрмак.

На порядку денному цілі, озвучені Президентом України Володимиром Зеленським:

оборона: зміцнення ППО та ударних можливостей України;

енергетика: зміцнення стійкості перед зимою;

санкції: новий тиск на агресора.

Як зазначив Єрмак, кінцева мета залишається незмінною: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни.