Українська бійчиня UFC Марина Мороз провалила тест на допінг: дискваліфікація на рік

Антидопінговий комітет UFC дискваліфікував українську бійчиню Марину Мороз на рік через позитивні допінг-проби. В організмі спортсменки виявили заборонену речовину мельдоній.

Про це пише Суспільне Спорт.

Рішення про дискваліфікацію Марини Мороз ухвалив Антидопінговий комітет UFC (CSAD). У допінг-пробах українки за 25 червня та 16 липня виявили заборонену речовину мельдоній.

Відомо, що спортсменка прийняла заборонену речовину у ході лікування, про що повідомила слідству й надала медичні документи. Проте Марина не сказала лікарю, що є професійною спортсменкою і проходить обов’язкові тестування на допінг, а також не подала заявку для отримання дозволу від UFC на вживання речовини у медичних цілях.

Оскільки 33-річна Марина Мороз не мала запланованих боїв у період вживання мельдонію та співпрацювала зі слідством CSAD, їй призначили лише річну дискваліфікацію замість стандартних двох років. Вона діє з 17 липня 2025 року і завершиться у липні 2026 року.