        Українська бігунка здобула історичну “бронзу” на чемпіонаті Європи U20 з легкої атлетики

        Галина Шподарева
        8 Серпня 2025 22:13
        Уляна Степанюк / Фото: Ulf Schiller/athletix.ch
        Уляна Степанюк / Фото: Ulf Schiller/athletix.ch

        Українська легкоатлетка Уляна Степанюк стала бронзовою призеркою забігу на 100 метрів на чемпіонаті Європи U20, що проходить у Тампере у Фінляндії. Це перша медаль України на цій дистанції за всю історію участі в юніорській континентальній першості.

        Про це повідомляє Суспільне.

        Степанюк вийшла до фіналу, вигравши свій півфінальний забіг з особистим рекордом — 11.50 секунди. У вирішальному забігу спортсменка фінішувала з результатом 11.53 секунди, вирвавши третє місце на останніх метрах дистанції.

        Перемогу здобула італійка Келлі Дуалла (11.22), “срібло” — у британки Мабел Аканде (11.41). Для України ця нагорода стала першою не лише на 100-метрівці, а й першою на чемпіонаті Європи U20 цього року.


