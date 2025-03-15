Українки показали стабільну стрільбу в масстарті, але залишилися поза топ-10

Українські біатлоністки завершили масстарт на сьомому етапі Кубка світу з біатлону без медалей, хоча продемонстрували хорошу стрільбу.

Найкращий результат серед наших спортсменок показала Юлія Джима — вона відстрілялася чисто на всіх вогневих рубежах і фінішувала 18-ю. Христина Дмитренко допустила один промах і посіла 20-те місце.

Олена Городна завершила гонку на 24-й позиції, залишившись поза топ-20.

Попри стабільну стрільбу, українкам не вистачило швидкості на трасі, щоб поборотися за вищі місця.

Тріумфаторкою масстарту стала француженка Лу Жанмонно, що нещодавно виграла Малий кришталевий глобус індивідуальних гонок КС. Для спортсменки це восьме перше місце в поточному сезоні Кубка світу.

Вдруге в своїй кар’єрі на подіумі змагання опинилися представниця Болгарії Мілена Тодорова. Біатлоністка програла лідерці 16.4 секунди, відстрілявшись на нуль. А от трійку найкращих замкнула Анамарія Лампіч, яка лише одного разу промахнулася на стрільбищі.

Сьогодні в Поклюці відбудеться чоловічий масстарт, де Україну представить Дмитро Підручний. Початок гонки – о 16:45 за київським часом.

У неділю, 16 березня, етап у Поклюці завершиться одиночними та класичними змішаними естафетами.