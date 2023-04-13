Суспільство

Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства у Кракові

13 Квітня 2023 11:15
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біженці, польща

Українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення біля генконсульства України у Кракові, його стан критичний.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

«Зранку біля будівлі генерального консульства України в Кракові українець, який проживав у Польщі, здійснив спробу самоспалення. У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний», – зазначив він.

Ніколенко поінформував, що Генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії. Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину та встановлюють зв‘язок із його рідними.

62-річний українець вигукував українською мовою на адресу тих, що зібралися під генконсульством, заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян, повідомляє RMF24.

На знак протесту він облив себе легкозаймистою речовиною і підпалив.

Чоловіка загасили випадкові перехожі. Його доправили до лікарні – на той момент він був свідомий.


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