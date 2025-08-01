Українець виграв суд у HBO за плагіат у серіалі “Чорнобиль”

Український креативний директор Андрій Приймаченко досяг згоди з HBO у справі про порушення авторських прав — американська компанія використала його роботу без дозволу у серіалі “Чорнобиль”. Розгляд тривав понад шість років у суді Нью-Йорка.

Про це сам Приймаченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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“Угоду з HBO укладено. Внаслідок процесу в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка сторони дійшли згоди. Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських (і світових) медіа компаній”, – написав він.

Мова йде про епізод з першої серії, в якому використали візуалізацію запису переговорів пожежних 26 квітня 1986 року.

У 2019 році після виходу серіалу він звернувся безпосередньо до режисера Крега Мейзіна. У відповідь юристи HBO заявили, що відео є унікальним і створене їхньою командою.

“Моєю метою було відновити справедливість. Якою би не була компанія, з якої би вона не була країни – хоч США, хоч Китай – не можна брати чужий твір і робити вигляд, ніби нічого не сталось”, – додав Олександр.