Українець намагався вивезти до Румунії чотирьох рідкісних птахів

Митники виявили спробу незаконного переміщення через кордон чотирьох екзотичних папуг. Живий вантаж затримали на пункті пропуску “Порубне–Сірет” на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Птахів перевозив громадянин України, який не надав необхідних дозвільних документів, обов’язкових для переміщення видів, що охороняються міжнародним законодавством.

“Згідно з наданими ветеринарно-санітарними паспортами, папуги належать до виду Ara ararauna (синьо-жовтий ара), який включений до Конвенції CITES (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення)”, — розповіли в Держмитслужбі.

Відповідно до вимог Конвенції, переміщення таких тварин через кордон дозволяється лише за наявності спеціальних дозволів, які підтверджують їхнє законне походження та гарантують належні умови транспортування. Відсутність цих документів є порушенням митного законодавства.

За фактом порушення посадовці Чернівецької митниці склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Також митники виявили ознаки можливої невідповідності виду папуг, зазначеному у ветеринарних паспортах. Остаточна видова приналежність птахів і їх вартість буде встановлена експертами.