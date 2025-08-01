        Суспільство

        Українець намагався вивезти до Румунії чотирьох рідкісних птахів

        Галина Шподарева
        1 Серпня 2025 14:23
        читать на русском →
        Синьо-жовтий ара / Фото ілюстративне: pixnio.com
        Синьо-жовтий ара / Фото ілюстративне: pixnio.com

        Митники виявили спробу незаконного переміщення через кордон чотирьох екзотичних папуг. Живий вантаж затримали на пункті пропуску “Порубне–Сірет” на кордоні з Румунією.

        Про це повідомляє Державна митна служба України.

        Реклама

        Птахів перевозив громадянин України, який не надав необхідних дозвільних документів, обов’язкових для переміщення видів, що охороняються міжнародним законодавством.

        “Згідно з наданими ветеринарно-санітарними паспортами, папуги належать до виду Ara ararauna (синьо-жовтий ара), який включений до Конвенції CITES (Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення)”, — розповіли в Держмитслужбі.

        Відповідно до вимог Конвенції, переміщення таких тварин через кордон дозволяється лише за наявності спеціальних дозволів, які підтверджують їхнє законне походження та гарантують належні умови транспортування. Відсутність цих документів є порушенням митного законодавства.

        За фактом порушення посадовці Чернівецької митниці склали протокол за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

        Також митники виявили ознаки можливої невідповідності виду папуг, зазначеному у ветеринарних паспортах. Остаточна видова приналежність птахів і їх вартість буде встановлена експертами.

        Митники затримали на кордоні з Румунією чотирьох папуг / Фото: Державна митна служба України

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини