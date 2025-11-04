Українець Максим Домбровський став чемпіоном Європи з важкої атлетики серед юніорів

Скарбничка збірної України на чемпіонаті Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді (U20 & U23), який проходить в Албанії, поповнилася ще трьома медалями. Про це повідомляє Champion.com.ua.

Український важкоатлет Максим Домбровський здобув золоту медаль у двоборстві з результатом 363 кг у ваговій категорії до 94 кг. У ривку він підняв 162 кг, а в поштовху — 201 кг, що принесло йому дві срібні нагороди в окремих вправах.

Цей успіх зробив Домбровського чемпіоном Європи серед юніорів і ще раз підтвердив стабільні позиції української школи важкої атлетики на міжнародній арені.

Реклама

Реклама

Напередодні збірна України виборола шість медалей, а спортсменка Ірина Домбровська у ваговій категорії до 77 кг серед атлеток U23 стала чемпіонкою Європи у ривку (108 кг) і срібною призеркою у двоборстві (230 кг).

Загалом у скарбничці української команди вже 23 нагороди континентальної першості.